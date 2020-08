Addestramento all’uso del defibrillatore, a settembre un nuovo appuntamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Si è tenuto sabato scorso, presso la sala del convento dei Padri Oblati in piazza Aragona, il corso BLSD (Basic Life Support-Defibrillation) per l’Addestramento all’uso del defibrillatore automatico, organizzato dall’Associazione Antonio Calcagno Onlus in collaborazione con l’associazione “Cuore Campania”. Al corso hanno partecipato anche i volontari di Protezione Civile di Santa Maria a Vico. Date le numerose richieste, a settembre l’associazione ha deciso di dedicare un’altra giornata per l’Addestramento all’uso del defibrillatore automatico. Non è il primo evento organizzato dall’Associazione Antonio Calcagno onlus inerente questo tema, già ... Leggi su anteprima24

