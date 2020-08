Zingaretti: con 10 mln riparte progetto ‘Ossigeno’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – riparte il progetto Ossigeno per la piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni cittadino della regione. La Regione Lazio investe in un nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e agli Enti del terzo settore per selezionare proposte progettuali volte alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni. “Con 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 riprendiamo un discorso che si e’ interrotto qualche mese fa, riparte infatti il progetto Ossigeno per fare del Lazio la prima regione green in Italia”, spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Con l’emergenza Covid- prosegue il governatore- siamo stati ... Leggi su romadailynews

