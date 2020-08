Verso Juve-Lione: la mossa a sorpresa di Sarri e la verità su Dybala (Di martedì 4 agosto 2020) JuveNTUS Lione PROBABILI FORMAZIONI- Mancano 3 giorni alla sfida più importante della stagione da parte della Juventus. I bianconeri ospiteranno il Lione nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarri si affiderà al solito 4-3-3. In difesa ci sarà spazio per il quartetto composto da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic agirà in cabina di regia con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. Juventus Lione probabili formazioni: sorpresa Cuadrado esterno d’attacco? Cuadrado potrebbe esser dirottato in posizione di esterno offensivo con Danilo schierato nel ruolo di terzino destro: potrebbe essere questa la novità dell’ultimo minuto di mister ... Leggi su juvedipendenza

JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveSamp ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? QUI ? - dnaJuve27 : Spero che giochi Cuadrado ???????????? - JManiaSite : Dopo il giorno di vacanza concesso da #Sarri, oggi la #Juve comincia a preparare la sfida col #Lione: come stanno i… - junews24com : Juve, i dubbi di Sarri verso il Lione: due ballottaggi per la gara - - JSusan1897 : RT @Nicolas81972837: @VlnN94 Ravezzani odiatore a tempo indeterminato verso Dybala e verso la Juve in generale -