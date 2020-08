UeD, il gossip vola. A pochi giorni dalla conferma la coppia è già scoppiata (Di martedì 4 agosto 2020) La storia nata a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è finta? La notizia è esplosa sul web da qualche ora e pare proprio che i due si siano momentaneamente allontanati e che si stiano mandando delle frecciatine tramite i propri profili Instagram. Agli attenti lettori, infatti, non sono passate inosservate le stories dei due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore la dama ha pubblicato sul profilo Instagram una foto che la ritrae con un vestito rosso e una didascalia che ha fatto scatenare il gossip: “La più spregevole forma di debolezza appartiene a chi usa la violenza contro chi dovrebbe proteggere”. Sulla questione è intervenuta Veronica che ci ha tenuto a precisare che niente di quello che ha pubblicato è rivolto a Giovanni: “Sia chiaro… perché già ... Leggi su caffeinamagazine

ElisaDiGiacomo : Giovanna Abate, ex UeD, su Davide Basolo: 'Si tratta di segnalazioni non vere' - ElisaDiGiacomo : UeD, Giovanni e Veronica sarebbero in crisi, lei: 'Potrei essere più serena' - ElisaDiGiacomo : UeD: Nicola Vivarelli sarebbe deuso dall'atteggiamento di Gemma Galgani - CheDonnait : E' guerra tra le ex protagoniste di #UominieDonne #ued #newsued #tara #cristina #gossip - CheDonnait : Promosso o bocciato? #GianniSperti #uominiedonne #ued #newsued #gossip #sperti #tinacipollari #mariadefilippi… -