Tiziano Ferro omaggia Massimo Ranieri: un tributo pazzesco (Di martedì 4 agosto 2020) Questo articolo . Tiziano Ferro ha fatto un regalo davvero bellissimo a tutti i suoi fan omaggiando Massimo Ranieri: un tributo a dir poco pazzesco per il cantante. Massimo Ranieri è uno dei cantanti italiani più amati di sempre che, allo stesso tempo, è stato in grado di emozionare davvero tantissime persone che sono subito diventate suoi fan. … Leggi su youmovies

TizianoFerro : Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì… - backvtoyou : La voce di Tiziano Ferro mi mette i brividi pure se mi canta la lista della spesa - WebradioFinance : Ora in onda Tiziano Ferro, Jovanotti - Balla Per Me su Webradio Finance - Radio_Manbassa : TIZIANO FERRO Feat JOVANOTTI - BALLA PER ME - BluLikeSky : Abbattete Tiziano Ferro e Jovanotti,please ?? -