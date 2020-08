The Head su Prime Video il thriller tra i ghiacci con Alvaro Morte de La Casa di Carta (Di martedì 4 agosto 2020) The Head su Amazon Prime Video il 5 agosto arriva un thriller internazionale tra i ghiacci Su Prime Video il 5 agosto arriva The Head un thriller internazionale prodotto da Mediapro Studio (più famosi per aver cercato di prendersi la Serie A che per le sue produzioni cine-televisive) con nel cast Alvaro Morte, il professore de La Casa di Carta che fa un ruolo piccolo ma utile per attirare i fan della serie. Accanto a Mediapro Studio hanno contribuito alla realizzazione della serie HBO Asia e Hulu Japan dando vita a una co-produzione internazionale recitata principalmente in danese e inglese ambientata in Antartide all’interno di una stazione di ricerca ... Leggi su dituttounpop

