Suning batte Benitez, a segno anche Eder: Jiangsu insegue Cannavaro (Di martedì 4 agosto 2020) Jiangsu Suning batte 2-1 il Dalian Pro allenato da Rafa Benitez nella terza giornata della Super League cinese. Per la squadra di Suning, stessa proprietà dell’Inter, in rete Texeira e l’ex nerazzurro Eder su rigore, mentre per il Dalian gol di Rondon. Grazie a questa vittoria il Jiangsu sale al secondo posto con sette punti, a due lunghezze dalla capolista Guangzhou Evergrande allenata da Fabio Cannavaro. Leggi su sportface

La bufera è passata ma il maltempo è rimasto. Per rivedere il sereno bisognerà attendere il 90' della sfida con il Getafe e l'approdo all'Europa League per la fase finale di questa stagione. Altriment ...

Genoa salvo, Lecce in B. L'ultimo verdetto del campionato sorride ai rossoblù. La squadra di Nicola era padrona del proprio destino: battendo il Verona avrebbe festeggiato la permanenza nella massima ...

