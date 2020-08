Sicilia, mistero a Messina per Viviana Parisi e il figlio Gioele: scomparsi nel nulla dopo incidente in autostrada (Di martedì 4 agosto 2020) Proseguono le ricerche per ritrovare Viviana Parisi , 43 anni e il figlioletto di 4 anni Gioele, scomparsi ieri mattina dopo aver avuto un incidente stradale sulla A 20 Messna Palermo, nei pressi di Caronia (Me). Le ricerche sonno andate avanti per tutto il giorno di ieri e fino alla tarda nottata, intorno al calvalcavia della A20, al chilometro 117. Polizia stradale, corpo Forestale, anche con l’aiuto di un elicottero e i volontari hanno perlustrato anche stamani la zona, ma della donna e del figlio finora nessuna traccia. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Riitrovata l’auto, una Opel “Corsa” di colore grigio, abbandonata sul viadotto Pizzo Turda della A20, in territorio di Caronia, sulla ... Leggi su meteoweb.eu

