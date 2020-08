“Se Parli Sei Morta”: Tre Anziani Violentano per Anni una Ragazza Disabile, Arrestati Perché Scoperti dalla Madre (Di martedì 4 agosto 2020) Erano un due fratelli di 59 e 64 Anni assieme al conoscente di 82 che hanno violentato più volte nel giro di un anno una giovane affetta da un deficit cognitivo. Era stata oggetti di violenze sessuali da parte di tre uomini per circa un anno, alla fine il fatto è stato scoperto dalla Madre. La polizia ha arrestato tre uomini di cui due sono fratelli di 59 e 64 Anni assieme ad un conoscente di 82 Anni per violenza sessuale di gruppo aggravata e minacce. Gli abusi sono avvenuti in Valsugana in Trentino, fino a quando la Madre adottiva della 20enne non ha notato un comportamento turbato nella giovane. I tre erano soliti ad agire online attraverso minacce e ingAnni erano riusciti ad aggirare psicologicamente la Ragazza che non aveva ... Leggi su youreduaction

