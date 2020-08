Romina Power delude le aspettative | La cantante non ha tempo per l’amore (Di martedì 4 agosto 2020) Romina Power mette a tacere le tante indiscrezioni che la vedrebbero nelle ultime ore insieme a un altro uomo, spiegando come stanno realmente le cose ma soprattutto lasciando molto delusi i fan che, si aspettavano un nuovo amore per la cantante. Quali sono state le sue parole? La cantante sembra non avere mai un momento … L'articolo Romina Power delude le aspettative La cantante non ha tempo per l’amore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TommyBrain : Il ritorno di TOTEM: Romina POWER con Giorgio CERQUETTI - Puntata 3 (02-08-2020) BN TV' - RADIOEFFEITALIA : Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicità - geppy2911 : Romina Power, 'ecco il suo nuovo uomo'. Clamoroso: cosa spunta online, i... - zazoomblog : Romina Power non si nasconde più addio Al Bano: dedica d’amore al suo nuovo fidanzato (FOTO) - #Romina #Power… - infoitcultura : Romina Power il grande consiglio per Yari : 'Sii felice, adesso' | Video -