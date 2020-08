Roma Smalling, il saluto del difensore: «Grazie per l’affetto» (Di martedì 4 agosto 2020) Roma Smalling, il saluto del difensore: «Grazie per l’affetto». Niente Siviglia, l’inglese tornerà a Manchester Chris Smalling, difensore del Manchester United, ha salutato così i suoi compagni della Roma dopo il prestito annuale: «Sono desolato di non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sono contento per l’affetto ricevuto in così poco tempo, non lo dimenticherò. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e lo staff buona fortuna contro il Siviglia. DAJE Roma» Ecco il tweet: I’m gutted that I can’t finish what we started this season. To experience the love shown to me in such a short time was extra special and it will not ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, il #ManchesterUnited ha rifiutato l’estensione del prestito di #Smalling - eldesmarque_sfc : La lista UEFA de la Roma, sin Smalling - OfficialASRoma : Triplice fischio ?? Conquistiamo i tre punti e ci assicuriamo il quinto posto. Dzeko ?? Smalling ?? Diawara ?? F… - OnlyIbraa : RT @DiMarzio: #Smalling saluta la #Roma con un post su Instagram - DiMarzio : #Smalling saluta la #Roma con un post su Instagram -