Risorse idriche: calano drasticamente il Po ed i laghi Maggiore e Lario, prosegue la grande sete del Sud (Di martedì 4 agosto 2020) Calo drastico dei livelli nei grandi bacini settentrionali e portate del fiume Po sotto quelle del 2019, mentre continua la difficile stagione idrica di Puglia e Basilicata: è questa la sintesi del bollettino settimanale dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse idriche. Al Nord, crollano le altezze idrometriche dei laghi Maggiore (cm.7,1 contro una media di cm. 68,7) e Lario (cm.4,0 contro una media di cm. 71,7); restano, invece, in media l'Iseo ed il Garda, che continua a godere di ottima salute idrica. Del progressivo deflusso dai grandi invasi beneficiano i fiumi della Lombardia, dove solo l'Oglio è in leggero calo; nel Veneto, tengono le portate dell'Adige e dei principali corsi con il Piave in ottima salute, grazie al ripetersi di copiosi fenomeni ...

BIELLA -La nuova legge sui canoni idrici votata in consiglio regionale porta per la prima volta in dote quasi 800mila euro di stanziamenti extra alla provincia di Biella. Risorse che verranno ...

Villanovaforru, manca l'acqua: prelievi razionati in pozzi e depositi comunali

"Vista la carenza di risorsa idrica nei depositi e nei pozzi comunali, da venerdì 7 agosto sarà razionata l'erogazione dell'acqua nel rispetto del regolamento vigente". Il sindaco Maurizio Onnis lo ha ...

