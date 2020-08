Regole su treni e aerei. Il Cts prepara la stretta: rischio caos nei cieli (Di martedì 4 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Il Comitato tecnico scientifico al lavoro su norme uniformi e per arginare le Regioni Stop alle situazioni paradossali a cui si assiste quotidianamente in questa fase 3 in cui le Regole si interpretano prima di rispettarle. Dopo le polemiche sul via libera, durato un giorno, sui treni pieni e il dietrofront subito imposto dal ministro della Salute Roberto Speranza, il Comitato tecnico scientifico, che si era subito detto contrario alla deroga che pure aveva avuto l'ok del ministero dei Trasporti, si riunirà domani per stabilire Regole uniformi per tutti i mezzi di trasporto. Norme che potrebbero essere devastanti per le compagnie aeree e sopratutto per chi viaggia, se gli aeromobili non potranno più decollare a pieno carico nel bel mezzo dell'estate, con i biglietti già venduti. Guai ... Leggi su ilgiornale

