Qatar, niente aria condizionata durante la gara: giocatori rischiano collasso in campo (Di martedì 4 agosto 2020) Strano episodio che poteva avere anche gravi conseguenze per i giocatori in campo. In Qatar, durante la partita giocata sabato scorso fra Al Sailiya e Al Shahaniya, match del campionato Qatariota, è successo qualcosa al limite dell’incredibile: gli addetti della Federazione si sono dimenticati di avviare l’impianto di aria condizionata presente allo stadio lasciando le due squadre in grande difficoltà e causando malesseri varie ai calciatori.Qatar: giocatori a rischio collassoNello stadio Ahmed bin Ali Stadium, impianto tra quelli che ospiterà i Mondiali nel 2022, l'episodio ha dell'assurdo. Nonostante la temperatura sfiorasse i 45 gradi col 90% di umidità, gli addetti ai ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Qatar niente Qatar, niente aria condizionata durante la gara: giocatori rischiano collasso in campo ItaSportPress Monselice, ospedale da campo incompiuto: “scontro” tra Regione e Qatar

Sotto il tendone c’è il vuoto e anzi, l’erba cresce rigogliosa. Zaia: “Forniture pattuite mai arrivate”. L’Emirato invia però una nota: “L’impegno è stato mantenuto” monselice Da una parte il presiden ...

Xavi positivo al Covid: "Ma sto bene, presto tornerò ad allenare"

Xavi Hernandez positivo al coronavirus. L’ex stella del Barcellona, 40 anni, oggi allenatore dell’Al Sadd in Qatar, l’ha comunicato sul suo profilo Instagram. “Sto bene e non ho sintomi particolari, m ...

