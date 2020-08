PC lento: come risolvere dopo l’aggiornamento di Windows 10 (Di martedì 4 agosto 2020) Recentemente molti utenti stanno segnalando gravi problemi (di nuovo), con Windows 10. O meglio, con il nuovo aggiornamento. Si parla di rallentamenti dopo l’installazione di un aggiornamento per Microsoft Edge. Se anche voi avete riscontrato problemi con il PC lento, sappiate che per il momento, Microsoft non ha ancora rilasciato una soluzione definitiva. Ma potete risolvere manualmente il problema. Ecco cosa fare. Malfunzionamenti di Windows 10 rendono il PC lento Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Windows 10, denominato KB4559309. E’ sostanzialmente, un update che va risolvere alcuni problemi inerenti Microsoft Edge, che sono emersi dopo l’aggiornamento precedente, il KB4559004. Ma ... Leggi su quotidianpost

UgoRosati92 : @Darkray1002 @FUnoAT Sono d'accordo, la penalità è assurda. MAG sbaglia la chicane uscendo male e lento, sa che ben… - Ucciucci73 : Internet lento? Panda ti dice come tornare a farlo correre - SocialandTech : Internet lento? Panda ti dice come tornare a farlo correre - - carrotsxkiwi : Ma solo a me Twitter ha iniziato ad andare lento come mia nonna quando cammina in passeggiata? Fatemi capire sta cosa - SolitarioRosso1 : Parlavo con il mio amico brasileiro di paqueta, enche lui mi diceva che tecnicamente è forte e lento.. Un po' come… -