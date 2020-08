Molinara, l’amarezza del presidente Girolamo su Forgione e la scelta del successore (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Auguro a Mino Forgione di raggiungere traguardi importanti, questo sia chiaro”. Comincia con un messaggio distensivo la chiacchierata con il presidente del Molinara, Giuseppe Girolamo. Ma certamente la separazione con il giovane tecnico di Pietrelcina, appena passato all’Apice, è stata abbastanza traumatica, sotto il profilo squisitamente umano. “Si è vero, non me lo aspettavo. Perchè tra di noi si era creato un rapporto davvero bello. Non apro a tutti la porta di casa, – ha proseguito Girolamo – lui ha meritato di varcare l’uscio perchè ci siamo presi da subito. Poi un’offerta più interessante e addio Molinara: mi aspettavo, per correttezza, almeno una chiamata ... Leggi su anteprima24

