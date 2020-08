Meghan Markle compie 39 anni. E festeggia con un viaggio in auto con le amiche (Di martedì 4 agosto 2020) Chi è Meghan Markle sfoglia la gallery Meghan Markle ha proprio voglia di allontanarsi da tutto. Travolta da critiche e accuse per le rivelazioni sulla Megxit già trapelate dalla biografia Finding Freedom, in uscita l’11 agosto (il 27 in Italia, con il titolo Libertà, pubblicato da HarperCollins Italia), la duchessa ha da poco subito una dura sconfitta nel processo contro il domenicale inglese Mail On Sunday. Niente campane a Westminster E in aggiunta a tutto ciò, le campane di Westminster non onoreranno il suo compleanno, ... Leggi su iodonna

DRepubblicait : Meghan Markle festeggia il compleanno con Harry e Archie, ma da Londra nessuna chiamata [aggiornamento delle 00:54] - DRepubblicait : Lo stile di Meghan Markle dai tempi di 'Suits' a oggi [aggiornamento delle 00:00] - AndreaInterNews : @cippiriddu @Ale_Scofield No, ma anche io la prima cosa che ho pensato è stata 'Meghan Markle con le palle', ovviam… - vogue_italia : Domani Meghan compirà 39 anni. Ecco cinque cose che non sapete su di lei (come la sua discendenza più che nobile) - giocasss : @cippiriddu Praticamente la versione TOUGH e culturista di Meghan Markle -