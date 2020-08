Masterplan “Litorale-sud”, aggiudicata la gara: dieci progetti per la zona domitia-flegrea (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La gara per l’elaborazione del Masterplan del Litorale Salerno Sud è stata aggiudicata oggi al raggruppamento di imprese “Mate/Studio Silva srl/Ftourism e Marketing di Josep Ejarque/Stefano Boeri Architetti“. E’ un passaggio decisivo, che concretizza la scelta di una programmazione ad ampio raggio, per il litorale Sud come per quello domitio-flegreo a nord della regione, che è già in fase avanzata nella progettualità. Terminata le procedure di indirizzo e confronto con i sindaci e con il coinvolgimento di tutti i territori interessati sul litorale sud della Campania, anche per il litorale che va da Salerno a Castellabate, parte la progettazione. “Con i due Masterplan – ha dichiarato il ... Leggi su anteprima24

IulianoLorenza : Campania, aggiudicata la gara Masterplan 'Litorale Sud' - - ExPartibus : Campania, aggiudicata la gara Masterplan 'Litorale Sud' - - pietro_riccio : Campania, aggiudicata la gara Masterplan 'Litorale Sud' - - Quasimezzogiorn : Masterplan del Litorale #Salerno Sud, ecco i vincitori. #DeLuca: “Prosegue la riqualificazione del territorio” - fattidinapoli : Regione: Masterplan 'Litorale Sud', aggiudicata la gara. Dieci progetti per il litorale domi... - -

Ultime Notizie dalla rete : Masterplan “Litorale