L' Atalanta pensa in grande | piomba su Trincao del Barcellona Ma

Un'Atalanta scatenata anche sul mercato, tanto da cercare il portoghese Trincao, in forza al Barcellona. È quanto riferisce il Mundo Depurtivo, che però spiega che per ora i blaugrana hanno detto no. I catalani potrebbero guadagnare per il calciatore quasi il doppio della cifra investita per il suo acquisto dallo Sporting Braga, 31 milioni di euro, ma il "no" sarebbe stato secco. Avrebbero anche già rispedito al mittente un'offerta da 60 milioni di euro. Insomma, il Barcellona non vuole cedere l'attaccante classe '99. Ma non solo perché i blaugrana credono in lui, ma anche perché il giocatore avrebbe fatto sapere che, in caso di cessione, la meta preferita sarebbe l'ambitissima (e ricchissima) Premier League.

Vallina84s : @Giulio_Nosotti L'Atalanta ha preso 30 mln per Gagliardini (??) e poi pensa di poterne offrire solo 25 per Boga che,… - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Scudetto? Abbiamo bisogno di uno stimolo diverso, ora il Psg' - - lacustre81 : Non ho mai letto così tante idiozie tutte insieme. Chissà cosa ne pensa @Atalanta_BC ?? - Il13Apostolo : @tuttosport #gasperini occhio con il Psg, e prendi 4 goal! Pensa al Atalanta! Stava andando bene, e poi ops saluta… - sportli26181512 : Gasperini: 'Scudetto, alziamo l'asticella. Col Psg abbiamo delle chance. E su Ilicic...': Gasperini: 'Scudetto, alz… -

Fontolan, la rissa con Ruotolo e l'assurda espulsione in Atalanta-Genoa del 1990

Davide Fontolan ai tempi del Genoa è stato protagonista di un'espulsione storica: gli fu comminata per una rissa con Ruotolo, suo compagno di squadra. La storia del calcio è ricca di espulsioni bizzar ...

Gabi Mudingayi in esclusiva a SuperNews: “Lazio stagione strepitosa. In Champions, l’Atalanta può passare il turno contro il PSG”.

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Gabi Mudingayi, ex centrocampista del Torino, del Bologna, ma anche di Lazio e Inter. Abbiamo fatto qualche domanda relativa al suo esordio nel calcio ita ...

