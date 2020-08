Lampedusa, clandestino beccato a rubare un'auto? Salvini: ecco la risorsa del governo (Di martedì 4 agosto 2020) "Dato che non abbiamo abbastanza delinquenti in Italia, importiamo anche quelli dal resto del mondo". L'ultimo video pubblicato da Matteo Salvini è quello che ritrae un immigrato mentre cerca di rubare un'auto. Siamo a Lampedusa, nell'epicentro dell'emergenza migranti dove il centro di accoglienza è al collasso per gli sbarchi senza fine, quando un clandestino tenta di fuggire a bordo di un'auto ma viene scoperto. L'ennesimo affondo di Matteo Salvini contro il governo è servito: "ecco le risorse del governo Pd-M5s", commenta pubblicando il video. Leggi su iltempo

Un video che arriva direttamente da Lampedusa, epicentro dell'emergenza, con il centro di accoglienza al collasso e gli sbarchi che si susseguono senza soluzione di continuità. Nel video si vede un ...

Intanto la polizia di frontiera sta verificando i dati forniti: in particolare si sta accertando se i sei clandestini facevano parte del gruppo che di è allontanato senza permesso dal centro di ...

