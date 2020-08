L’allarme dei sindacati: “La scuola dell’Emilia-Romagna non è pronta a ripartire” (Di martedì 4 agosto 2020) BOLOGNA – La scuola dell’Emilia-Romagna “non e’ pronta per la ripartenza”. Il grido d’allarme, ad un mese dalla prima campanella, viene dai sindacati, che chiedono “misure straordinarie per garantire il diritto allo studio in presenza e in sicurezza”. L’appello porta la firma di Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal, Gilda e Unams Emilia-Romagna. “Siamo vicini- scrivono le sigle sindacali- alle richieste formulate in questi giorni dai presidenti dei Consigli di istituto che proprio a Bologna hanno consegnato una lunga lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Siamo anche vicini alle proposte degli studenti preoccupati per una scuola dimezzata senza prospettiva e futuro”. Perche’, “a meno di un mese dall’avvio dell’anno scolastico, le scuole dell’Emilia-Romagna non sanno ancora come poter ripartire in sicurezza e in presenza. E questo nonostante l’enorme lavoro e il pressing a cui sono sottoposti dirigenti scolastici e tutto il personale, alle prese con indicazioni e linee guida generiche e richieste di personale aggiuntivo che subiscono continui cambiamenti”. Leggi su dire

