La neve ad agosto sul Passo dello Stelvio (Di martedì 4 agosto 2020) Una perturbazione ha imbiancato Passo dello Stelvio e le montagne sopra Solda; nelle ultime ore sulla zona sono caduti fino a 20 centimetri di neve. Sulle Dolomiti invece niente neve e prati verdi, ma comunque temperature piuttosto autunnali questa mattina. Anche a valle i valori sono decisamente sotto la media stagionale, ma giovedì Bolzano sfiorerà nuovamente i 30 gradi, annuncia all’ANSA il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano le precipitazioni nevose hanno interessato l’area delle piste a partire dai 2200 metri di quota. Anche per oggi sopra i 2.500 metri sono previste nuove nevicate e temperature massime di un grado. Dopo giorni di afa opprimente in pianura e temperature torride anche nelle località ... Leggi su nextquotidiano

