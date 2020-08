Inter, Snaipay nuovo Official Regional Partner (Di martedì 4 agosto 2020) FC Internazionale Milano e Snaitech annunciano un accordo di Partnership per le prossime due stagioni che prevede la qualifica di Official Regional Partner e la visibilità a bordocampo del brand Snaipay, la piattaforma di Snaitech dedicata ai servizi di ricariche e pagamento. nuovo Value-Added Services Partner nerazzurro, il brand Snaipay sarà presente allo stadio San … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Innovazione e passione per lo sport i driver dell’accordo. Fabio Schiavolin (ad Snaitech): “Rendiamo ancora più saldo il nostro legame con la città di Milano”. Milano, 4 agosto 2020 – Snaitech e FC In ...

Innovazione e passione per lo sport i driver dell’accordo. Fabio Schiavolin (ad Snaitech): “Rendiamo ancora più saldo il nostro legame con la città di Milano”. Milano, 4 agosto 2020 – Snaitech e FC In ...FC Internazionale Milano e Snaitech annunciano un accordo di partnership per le prossime due stagioni che prevede la qualifica di Official Regional Partner e la visibilità a bordocampo del brand Snaip ...