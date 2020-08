Inchiesta sugli ospedali Covid campani. Tremano i fedelissimi di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Diversi nomi eccellenti della Regione campania sono al centro di un’Inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali Covid. In special modo, le perquisizioni hanno riguardato il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone e l’ing. Roberta Santaniello, componente dell’Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta per la Protezione Civile ospedali campani, l’indagine Conducono le indagini i pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, che con il procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio coordina le indagini dei carabinieri del Reparto operativo. I magistrati ipotizzano i reati di concorso in turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture in relazione a ... Leggi su secoloditalia

