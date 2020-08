Il Viminale dà il via libera alla ripresa dei rimpatri verso la Tunisia. Voli bisettimanali dal 10 agosto. L’Ue rivaluterà la lista dei porti sicuri (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo l’interruzione, legata all’emergenza Coronavirus e al periodo di lockdown, riprenderanno il 10 agosto i rimpatri su Voli charter verso la Tunisia. A renderlo noto è il Viminale spiegando che “come già previsto dagli accordi con il Paese nord africano si tratterà di Voli bisettimanali con partenze il lunedì e il giovedì che consentiranno di allontanare 80 irregolari a settimana” (fino ad un massimo di 40 a viaggio). Si tratta di “un ripristino che segue i primi Voli charter ripresi dal 16 luglio con un massimo di 20 cittadini tunisini per singolo volo, secondo quanto richiesto dalle autorità tunisine”. “Nello specifico – spiega ancora il ... Leggi su lanotiziagiornale

Lo fa sapere il Viminale sottolineando che i voli rispetteranno quelli che sono gli accordi attualmente in vigore con il governo di Tunisi, vale a dire due aerei a settimana ognuno con un massimo di ...

Nave quarantena arriva a Lampedusa. A Porto Empedocle esplode la rivolta

In circa 200, quasi tutti tunisini, sono approdati a Lampedusa su otto barchini tra domenica notte e l’alba di ieri, inclusi i 65 segnalati da Alarm phone. Metà delle imbarcazioni hanno raggiunto la c ...

