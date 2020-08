Il gatto bandito evade dal carcere di massima sicurezza: era detenuto per aver introdotto sim e droga nel penitenziario (Di martedì 4 agosto 2020) Un gatto “bandito” è riuscito a evadere dal carcere di massima sicurezza di Welikada, nello Sri Lanka, in barba agli agenti di polizia che lo sorvegliavano. Sembra la trama di un cartone animato per bambini, invece è tutto vero, come riferisce il Teleghaph: il felino era stato arrestato e incarcerato per aver introdotto sim e sostanze stupefacenti ai detenuti. I suoi padroni l’avevano infatti addestrato e poi gli avevano legato al collo una piccola busta di plastica con due schede sim, due grammi di eroina e una scheda di memoria da consegnare ad alcuni detenuti all’interno del carcere. Le guardie però si sono accorte dell’animale e così il 2 agosto scorso l’hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

