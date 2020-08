Il dramma dei bambini yazidi sopravvissuti all’Isis e abbandonati dalla propria comunità (Di martedì 4 agosto 2020) Sono passati sei anni da quando l’Isis è entrato nella città irachena di Sinjar (o Shengal), uccidendo e rendendo schiavi migliaia di uomini, donne e bambini appartenenti alla minoranza yazida, fede religiosa diffusa principalmente nel nord-ovest dell’Iraq. Considerati degli infedeli dai miliziani dello Stato islamico, gli yazidi sono stati tra le principali vittime della ferocia dei jihadisti e molti di loro continuano tuttora a soffrire nel silenzio e nell’indifferenza della loro stessa comunità di appartenenza, incapace di riaccoglierli e di aiutarli a superare i traumi della guerra. Nell’estate del 2014 i miliziani dell’Isis hanno preso d’assedio e raso al suolo le città yazide del nord dell’Iraq: l’unica possibilità per scampare alla morte era convertirsi ... Leggi su linkiesta

vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Il dramma dei bambini yazidi sopravvissuti all’Isis e abbandonati dalla propria comunità - luigimarisa : Il dramma dei bambini yazidi sopravvissuti all’Isis e abbandonati dalla propria comunità - nap_ala : RT @RaiTre: Thomas Mann, l'impolitico, l'esteta, il premio Nobel per la Letteratura che più di ogni altro ha vissuto in sé il dramma del No… - VaniaToni1 : Il dramma dei bambini yazidi sopravvissuti all’Isis e abbandonati dalla propria comunità - Tiziana99695753 : RT @martingalerisk: Negli ultimi anni le banche intermediarie italiane hanno venduto ???????????? ?????????????? #?????? ai risparmiatori noncuranti ??????????… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma dei

Linkiesta.it

Attraverso l'Avviso pubblico Innoprocess, Regione Puglia vuole supportare le micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT come commercio elettronico, cloud computing, manifattur ...Il cantante non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale in merito al dramma che lo ha colpito. In passato, però, il cantante di «Light My Fire» ha più volte parlato del rapporto con il fratello ...