Harry e Meghan “‘carne da macello’ per i red carpet, faranno fatica a Hollywood” (Di martedì 4 agosto 2020) Harry e Meghan potrebbero fare molta fatica a lanciare le loro carriere a Hollywood. Perché? “I capi degli studios più quotati li vedono come carne da macello per i red carpet e non personaggi ‘da soldi’”. Secondo Chistopher Wilson, uno dei biografi reali più noti, Meghan non avrebbe ancora ricevuto alcuna offerta valida: “Non ha ancora avuto proposte per un ruolo di primo piano“, ha spiegato Wilson a The Express. Stando alle parole dell’esperto, quando i due hanno rotto con la famiglia reale si è spezzata la magia che affascina le persone. Intanto, “Harry si sente sempre di più come un sopravvissuto su un’isola deserta”, lontano da casa e dalla sua famiglia. E per la settimana prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano

