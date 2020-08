GTA V record con 135 milioni di copie vendute. GTA Online avrà una versione standalone, gratis su PS5 al lancio (Di martedì 4 agosto 2020) Take-Two Interactive ha appena pubblicato gli ultimi risultati finanziari e, come per la maggior parte degli altri grandi publisher, l'azienda ha registrato una crescita nei tre mesi in quanto la pandemia di COVID-19 ha mantenuto i consumatori a casa. Come al solito, il più grande produttore di denaro è stato Grand Theft Auto V, arrivato a oltre 135 milioni di copie vendute. Durante l'ultimo report sulle entrate, Take-Two ha annunciato che GTA V aveva venduto 130 milioni di copie, il che significa che ha venduto altri cinque milioni di unità durante il primo trimestre del 2021.Sulla scia di questo ultimo successo, Take-Two ha rivelato alcune ulteriori informazioni sui prossimi piani relativi a GTA V. Come precedentemente annunciato, il titolo arriverà sulle ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : GTA record GTA V record con 135 milioni di copie vendute. GTA Online avrà una versione standalone, gratis su PS5 al lancio Eurogamer.it Rockstar Games: grandi novità per GTA e Red Dead Online

Rockstar, con un post sul newswire, ha introdotto le varie novità che vremo a breve in GTA e Red Dead Online. Andiamo a scoprirle insieme Rockstar Games, con un post sul suo newswire ufficiale, ci ha ...

Rockstar, con un post sul newswire, ha introdotto le varie novità che vremo a breve in GTA e Red Dead Online. Andiamo a scoprirle insieme Rockstar Games, con un post sul suo newswire ufficiale, ci ha ...