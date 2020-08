Genoa Faggiano, in arrivo il nuovo ds dei rossoblù (Di martedì 4 agosto 2020) Genoa Faggiano, in arrivo il nuovo ds dei rossoblù. L’attuale direttore del Parma arriverà al posto di Marroccu Il Genoa sta per chiudere l’accordo con il nuovo direttore sportivo. Dal Parma, infatti, arriverà il DS Faggiano, per sostituire il posto lasciato vuoto da Marroccu. Il Grifone – si legge -, vuole effettuare una vera e propria rivoluzione dopo la stagione negativa appena conclusa e ripartirà dunque dall’esperto direttore sportivo dei ducali. A riportarlo è Sky Sport, nelle prossime ore ci potrebbe essere l’ufficialità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AndryDipi92 : @NonConoscoVG @Inter Il problema è che Faggiano è andato al Genoa. Chi prendi? - internewsit : UFFICIALE - Faggiano lascia il Parma: sarà il nuovo Direttore Sportivo del Genoa - - Pasqual27977769 : @AlfredoPedulla Un ds nuovo porta il suo coach Mi sa che rivedremo la coppia al. Genoa faggiano d aversa - AndreaInterNews : #Faggiano al Genoa forse può spiegare il perché dell'ostracismo del Parma nei confronti dell'Inter (vedi Radu) negl… - dott_angeloru : @NicoSchira Faggiano va al Genoa? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Faggiano Sorpresa sulle scrivanie in Serie A? L'idea forte del Genoa è Faggiano del Parma TUTTO mercato WEB Genoa Faggiano, in arrivo il nuovo ds dei rossoblù

Il Genoa sta per chiudere l’accordo con il nuovo direttore sportivo. Dal Parma, infatti, arriverà il DS Faggiano, per sostituire il posto lasciato vuoto da Marroccu. Il Grifone – si legge -, vuole eff ...

Genoa, Preziosi pensa a Faggiano come nuovo Direttore Sportivo

Il Genoa, dopo la salvezza ottenuta in extremis all’ultima ... Come Direttore Sportivo, infatti, il patron del Grifone vorrebbe Daniele Faggiano, attualmente al Parma, al posto di Francesco Marroccu.

Il Genoa sta per chiudere l’accordo con il nuovo direttore sportivo. Dal Parma, infatti, arriverà il DS Faggiano, per sostituire il posto lasciato vuoto da Marroccu. Il Grifone – si legge -, vuole eff ...Il Genoa, dopo la salvezza ottenuta in extremis all’ultima ... Come Direttore Sportivo, infatti, il patron del Grifone vorrebbe Daniele Faggiano, attualmente al Parma, al posto di Francesco Marroccu.