Farmaci e medicinali: gli italiani sempre più propensi ad acquistarli pagando di tasca propria (Di martedì 4 agosto 2020) sempre più italiani tendono ad acquistare i Farmaci pagandoli senza ticket. Come spiega infatti il Rapporto nazionale OsMed 2019 ‘L’uso dei Farmaci in Italia’, realizzato dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), nell’anno appena passato il consumo dei cosiddetti Farmaci di Fascia C ha subito un aumento del 6,6% (pari a 57 mld di euro). I Farmaci acquistati con la ricetta sono stati il 53,6% mentre, quelli di automedicazione (Sop e Otc), hanno rappresentato invece il 46,4%. Fra i medicinali maggiormente acquistati, figurano le benzodiazepine, i contraccettivi, ed i Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. Se gli antipiretici ed i Fans mantengono la stessa media annuale, il 2019 è stato ... Leggi su italiasera

