Esplosioni nel porto della città di Beirut: le vittime salgono a 73, migliaia i feriti. «Ingenti quantità di materiale esplosivo» (Di martedì 4 agosto 2020) Il bilancio delle due Esplosioni nel porto di Beirut, in Libano, si aggrava di ora in ora, arrivando a contare attualmente 73 vittime e 3.700 feriti. A farlo sapere il ministro della salute libanese Hamad Hasan. Un primo bilancio che a distanza di ore fa da eco all’onda d’urto che ha trascinato la polvere a centinaia di metri di distanza e fatto alzare dalla città una grossa colonna di fumo. Visualizza questo post su Instagram Beirut بيروت Un post condiviso da Lebanon Times ليبانون تايمز (@lebanontimes) in data: 4 Ago 2020 alle ore 2:29 PDT Ancora ignote le cause del disastro, commentato poco fa su Twitter anche dal ... Leggi su open.online

