Conte: «Zhang? Ho già detto tutto, non c’è niente da aggiungere» (Di martedì 4 agosto 2020) Antonio Conte non ha commentato i colloqui avuti con l’Inter dopo lo sfogo pubblico: le parole dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte, allenatore dell’Inter, non ha voluto soffermarsi sullo sfogo pubblico contro la società. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Zhang? Ho già detto tutto, non c’è niente da aggiungere e non voglio tornare sull’argomento. Siamo concentrati sulla partita e l’importante è cercare di completare quello che abbiamo fatto, il buon campionato e di finire nel miglior modo possibile l’Europa League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

