Conte-Juve, il tecnico smentisce: “Mai sentito i bianconeri. Querelerò ha scritto l’articolo” (Di martedì 4 agosto 2020) Le pesanti dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte al termine dell’ultima sfida di campionato con l’Atalanta hanno gettato ombre sul futuro del tecnico sulla panchina dell’Inter. L’attacco diretto alla società si è portato dietro una grossa scia di polemiche e scatenato voci sul futuro. Stando a quanto riportato ieri da Repubblica, Conte avrebbe avuto continui contatti … L'articolo Conte-Juve, il tecnico smentisce: “Mai sentito i bianconeri. Querelerò ha scritto l’articolo” Leggi su dailynews24

MaxCallegari : #Conte fuoriclasse in panchina, non in tempi e modi della comunicazione. Irrispettoso andare in conflitto in pubbli… - forumJuventus : GdS: 'Conte pensa alla Juve. Lo strappo con l'Inter nel momento più difficile della gestione Sarri a Torino, fa cap… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Conte furioso: 'Non ho sentito giocatori e dirigenti della Juve, ho sposato un progetto con l'Inter'… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conte 'non ho chiesto alla Juve se cacciano Sarri' Tecnico all'ANSA: Mi batterò per mio progetto vincente con Inter - SpiritusDiVino : @gianlucarossitv Conte può andare bene a chi deve ricostruire una squadra come lo è stato con la juve, anche se ha… -