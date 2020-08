Conte-Inter, l'avvocato Grassani spiega: "Ci sono i margini per licenziamento in tronco per giusta causa" (Di martedì 4 agosto 2020) L'avvocato Mattia Grassani che, Intervistato ai microfoni di Italpress, prova a fare il quadro sulla difficile situazione tra il club nerazzurro e il tecnico Leggi su 90min

FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - FBiasin : +++ #Conte: 'Ho sposato un progetto triennale con l'#Inter. Mi batterò perché sia vincente' +++ - RealPiccinini : Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe d… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Giornale - Allegri è già alla finestra se tra Conte e l’Inter alla fine volano gli stracci - SimoneTogna : L’#inter è appena partita dall’aeroporto di Milano Malpensa (privato). Volti distesi per Conte e per i giocatori nerazzurri. -