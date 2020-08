Chiariello: "Solo gli stadi restano chiusi tra assembramenti generali, controsenso senza precedenti..." (Di martedì 4 agosto 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Il Covid non è terminato, ma dati gli assembramenti generali, Solo gli stadi sono chiusi: un controsenso senza preced ... Leggi su tuttonapoli

Umberto Chiariello, giornalista ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma televisivo 'Campania Sport', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa parten ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello: “Oggi si decide la ripartenza del campionato, si è giunti all’ultimo giorno utile per mettere d’accordo tutte le società. De Lau ...