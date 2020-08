Carlo Ancelotti: “Per la Juventus la Final Eight può rivelarsi un vantaggio” (Di martedì 4 agosto 2020) “Per la Juventus l’imprevedibilità della Final Eight può rivelarsi un vantaggio. Decisione in partita unica, tante Finali, non una soltanto”. Carlo Ancelotti non ha dubbi e in un’intervista al Corriere dello Sport dà fiducia ai bianconeri per la Champions League con format accorciato. “La Champions un’ossessione per la Juve? “Un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione – prosegue il tecnico dell’Everton -. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta dal club come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una Finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio”. Leggi su sportface

