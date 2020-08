Beirut, un’onda di polvere che travolge la città: i video delle esplosioni e delle macerie (Di martedì 4 agosto 2020) Prima la scintilla, poi l’esplosione. Nella scienza degli esplosivi questo è uno dei processi più comuni per far deflagare un ordigno. Dalle prime ricostruzioni sembra che a Beirut, in Libano, sia avvenuta la stessa cosa. Solo con proporzioni centinaia di volte più grandi. La scintilla infatti sarebbe stata l’incendio in una fabbrica di fuochi d’artificio mentre ad esplodere è stato un magazzino in cui erano contenute tonnellate di nitrato di ammonio, secondo quanto riportato da Reuters. Il risultato è tutto nel montaggio di alcuni video – quelli a nostro parere più significativi – che vedete in testa a questo articolo, un frammento dell’enorme mole di immagini che molti utenti stanno condividendo sui social in queste ore. Un fungo che assomiglia a quelli ... Leggi su open.online

Avvenire_Nei : Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente in un magazzino. L'onda della potente deflagrazione h… - masechi : L'onda d'urto. Un altro capitolo di sangue nella storia di Beirut. - repubblica : L'onda d'urto in soggettiva travolge un uomo che riprende l'esplosione - GioTaffu : RT @MMmarco7: L'esplosione di #Beirut ha generato un tremore di magnitudo 4.5. L'onda d'urto è arrivata fino a Cipro, i danni sono ingenti… - ParcodiGiacomo : RT @masechi: L'onda d'urto. Un altro capitolo di sangue nella storia di Beirut. -

