Beirut, si aggrava il bilancio dell’esplosione. Ci sono 50 morti e oltre 2.700 feriti. Coinvolti anche due militari italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo l’ultimo bilancio dell’esplosione avvenuta nel pomeriggio di oggi nel centro Beirut, ci sarebbero una cinquantina di morti e oltre 2.700 feriti. Tra i feriti, secondo quanto hanno confermato fonti della Difesa, ci sono anche due militari italiani dell’Unifil, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Altri militari del contingente italiano sono, invece, sotto osservazione. Lo stabile che li ospita, anche se non si trovava nelle immediate vicinanze della zona dove è avvenuta l’esplosione, è stato danneggiato dall’onda d’urto. Il ministero della Difesa ha spiegato he “è in corso il ... Leggi su lanotiziagiornale

Nella zona di Greater Beirut, 910.000 persone, tra cui 564.000 bambini, non hanno abbastanza soldi per acquistare beni di prima necessità, compreso cibo sufficiente. E questa potrebbe essere solo la p ...

