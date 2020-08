Verbali del Cts e Dpcm, vietato usare la pandemia per deformare le regole democratiche (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel giorno dell’anniversario della strage fascista di Bologna che segnò gli anni più bui della Repubblica nata dalla Resistenza e della stagione omertosa e complice in alcuni apparati dello stato degli “omissis”, dopo una pericolosa, (istituzionalmente) proroga preventiva dello stato di emergenza che trasforma l’eccezione della crisi sanitaria in regola ordinaria di stampo schmittiano con delega in bianco da riempire ad libitum ad opera di un esecutivo, (legibus solutus?), la sentenza del TAR del Lazio sull’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire la visione della documentazione relativa ai Dpcm sull’emergenza sanitaria deve far riflettere su emergenza, Costituzione, stato di diritto e limiti democratici al potere. La Fondazione Einaudi chiese ... Leggi su huffingtonpost

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a Carlo_bis) Che paese è un paese dove in tre giorni:… - Agenzia_Italia : Il Consiglio di Stato sospende l'accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sullo stato d'emergenza - fleinaudi : #ConsigliodiStato sospende l’effetto della sentenza del TAR Lazio che consente l’accesso ai verbali del CTS. IL 10… - Giovann09510505 : RT @Giuditt28468367: L'avvocato del popolo che ha paura del popolo. Miao ???? - palamini_maria : RT @dado75x: @GiuseppeConteIT Gli faccia questa Domanda: Che paese è un paese dove in tre giorni? -si proroga l’emergenza in assenza di em… -

Ultime Notizie dalla rete : Verbali del Verbali del Cts e Dpcm, vietato usare la pandemia per deformare le regole democratiche L'HuffPost Verbali del Cts e Dpcm, vietato usare la pandemia per deformare le regole democratiche

La Fondazione Einaudi chiese alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’accesso ai verbali relativi ai pareri dei Comitati tecnico-scientifici sulla base dei quali erano stati emanati i vari decreti ...

Gli effetti collaterali della legge Zan

Pochi giorni fa Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica al congresso americano e star della sinistra radicale, è stata ingiuriata da un collega repubblicano, Ted Yoho, con epiteti del tipo “dis ...

La Fondazione Einaudi chiese alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’accesso ai verbali relativi ai pareri dei Comitati tecnico-scientifici sulla base dei quali erano stati emanati i vari decreti ...Pochi giorni fa Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica al congresso americano e star della sinistra radicale, è stata ingiuriata da un collega repubblicano, Ted Yoho, con epiteti del tipo “dis ...