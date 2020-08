Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri messaggi indiretti a Ida Platano (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo l’annuncio di Ida Platano ex dama del trono over di Uomini e Donne della fine inaspettata della sua storia con Riccardo Guarnieri, il cavaliere ha optato per il silenzio evitando di commentare e spiegare cosa sta succedendo nella sua vita privata. E se Ida a modo suo ha fatto sapere che con il cavaliere sono subentrati dei problemi di comunicazione ma anche di vita quotidiana irrisolvibili, Riccardo non ha voluto sbilanciarsi in modo palese e ad oggi le ragioni dell’addio sono ancora ignote. Intanto Riccardo approfitta del suo profilo social per pubblicare scatti dove appare in splendida forma. Guarnieri ha accompagnato il post con una didascalia che sembra essere rivolta proprio all’ex compagna, un ... Leggi su quotidianpost

