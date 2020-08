Trump concede 45 giorni per concordare la vendita di TikTok (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente Donald Trump ha accettato di concedere alla Cinese “ByteDance” 45 giorni per negoziare la vendita della popolare app di cortometraggi TikTok a Microsoft Corp. Funzionari statunitensi hanno dichiarato nelle scorse settimane che TikTok rappresenta un rischio nazionale a causa dei dati personali che gestisce. Trump venerdì ha dichiarato che stava pianificando il divieto di utilizzo di TikTok negli Stati Uniti dopo aver respinto l’idea di una vendita a Microsoft. Ma a seguito di una discussione tra Trump e l’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella, la società con sede a Redwood, Washington, ha dichiarato domenica che avrebbe continuato i negoziati ... Leggi su databaseitalia

