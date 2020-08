Sergio Ramos mette like a un VIDEO che prende in giro Cristiano Ronaldo: “la Scarpa d’oro dov’è finita?” (Di lunedì 3 agosto 2020) Al tempo dei social, un like può significare molte cose. Al contrario di quanto si possa pensare, un ‘apprezzamento’ può anche essere sintomo di un rapporto incrinato, specie se quel pollice in su o cuoricino che sia, è piazzato sotto un VIDEO di scherno. È quanto ha fatto Sergio Ramos sotto un filmato che prende in giro Cristiano Ronaldo. Nel VIDEO, pubblicato da Cristobal Soria, grande tifoso di Messi e detrattore di CR7, il fuoriclasse portoghese viene schernito con un coro che recita “CR7 donde està?”, tormentone di Soria per sottolineare le sconfitte del calciatore della Juventus, l’ultima delle quali nella corsa alla Scarpa d’Oro. Il ... Leggi su sportfair

ftscap : con Sergio ramos jajsjdjajjz - antarasumbar : Eder Militao siap ganti Sergio Ramos - DINHO50948094 : @antoniojs27 @VarskySports casemiro kross sergio ramos SI - MatteDj23 : @bbbnzl30 @stillers1971 Al real ci hanno pensato eccome, ma la frangia dei senatori assieme a sergio ramos l’ha bocciato subito - le_pim : RT @le10sport: Mercato - Real Madrid : Une menace plane pour la succession de Sergio Ramos ! -

