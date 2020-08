Repubblica: “Conte sente giocatori e dirigenti Juve per sapere se Sarri verrà esonerato” (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo Repubblica, Antonio Conte da alcune settimane sentirebbe dirigenti, ex ed attuali giocatori della Juventus, chiedendo di continuo se Sarri verrà esonerato dal club bianconero. A questo punto diventa possibile il ritorno del tecnico alla Vecchia Signora dopo la sfuriata nei confronti della dirigenza dell’Inter di sabato sera. Un anno fa c’erano stati dei contatti Juventus-Conte: Agnelli non era d’accordo e non lo è ancora, discorso diverso per Nedved e Paratici. Leggi su sportface

