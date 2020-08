Referendum e legge elettorale, il vicolo cieco del Pd (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuova legge elettorale a garanzia del pluralismo, cambio della base elettorale dei senatori, aggiornamento dei regolamenti di camera e senato e un percorso di riforme costituzionali: non c’è un solo impegno di quelli sottoscritti solennemente dalla maggioranza dieci mesi fa (7 ottobre 2019) per accompagnare e «bilanciare» il taglio dei parlamentari che sia stato effettivamente mantenuto. La riforma costituzionale intanto sta per compiersi, con il prossimo Referendum negli election days di settembre. Anzi, se la novità delle camere bonsai – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Piu_Europa : Anche chi ha contribuito in modo determinante al #tagliodeiparlamentari adesso si accorge che il mancato “combinato… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Il nuovo ponte di Genova resiste all… - bendellavedova : Caro @nzingaretti, per ridurre il danno del #TaglioDeiParlamentari cambiare la legge elettorale (in una camera sola… - IlConte50919IT : RT @MPenikas: FQ: Legge elettorale, Zingaretti “preoccupato” per il blocco in vista del referendum sul taglio dei parlamentari: “Rispettar… - blugenziana : Dopo il pasticciaccio brutto dell'abolizione (?) delle province e la penosissima legge Del Rio come toppa, quando l… -