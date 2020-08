Quelli che credono che il figlio della Lamorgese gestisca un centro migranti grazie a una foto di Pastorello e Lukaku (Di lunedì 3 agosto 2020) Un equivoco partito da un post ironico, come spesso accade, che però ha ingenerato immotivata indignazione e ha permesso di dare ancora una volta sfogo a un campionario di commenti impronunziabili. È bastata una fotografia dell’agente Pastorello e del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku (in borghese, senza la maglietta nerazzurra addosso) per dare adito alla bufala del figlio Lamorgese che gestisce un centro per migranti. LEGGI ANCHE > La bufala di Lamorgese che vuole confiscare immobili privati per darli ai migranti figlio Lamorgese, la foto bufala con Lukaku e Pastorello Una bufala che, per modalità, ricorda da ... Leggi su giornalettismo

NicolaPorro : Le proiezioni dell’#istat per il 2020 preannunciano una flessione del #PIL pari a – 14,3 %, ma il ministro dell'Eco… - Capezzone : AAA Cercansi clintoniani italici, a pelo corto o a pelo lungo, quelli che ci insegnavano la moralità, quelli che ul… - teatrolafenice : ?? «Per i mali dal cielo, il rimedio è la pazienza; per quelli che ci vengono dalla terra, è la prudenza» (Baltasar… - niegotiziana : RT @frido1962: Lo dico?Lo dico!Mi sono ufficialmente rotto di discutere con quelli che pensano di essere di sx su voto #ItaliaViva #Renzi a… - itsTods : @amarsiancora @linktavia3 Grazieeeeee io studio biologia. Mai negato che ci siano facoltà molto più impegnative del… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Pdf Italiano Quelli che la maggica - PDF NEWS Carpi Calcio News Genova, tutto pronto. Oggi l'inaugurazione del nuovo ponte con Mattarella e Conte. Il video in timelapse e tutte le notizie - LO SPECIALE

Oggi l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, con Mattarella e Conte. Tre minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del 'Morandi', 2 anni fa. Ci saranno tra gli a ...

spazio esaurito su partizione primaria

ho noleggiato per sei mesi una macchina virtuale con sopra installato ubuntu ,18.04. Lo scopo è quello di farci girare un programma leggero ,che poi altro non è che il client del server di un gioco,mo ...

Oggi l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, con Mattarella e Conte. Tre minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del 'Morandi', 2 anni fa. Ci saranno tra gli a ...ho noleggiato per sei mesi una macchina virtuale con sopra installato ubuntu ,18.04. Lo scopo è quello di farci girare un programma leggero ,che poi altro non è che il client del server di un gioco,mo ...