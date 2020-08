Ponte di Genova, Renzo Piano: “È frutto di un lutto ma sarà amato. Ora è vostro, adottatelo” (Di lunedì 3 agosto 2020) “È un Ponte frutto di un lutto. Il lutto non si dimentica, il lutto si elabora. Qui ci siamo smarriti e qui ci ritroviamo per ringraziare chi ha costruito il Ponte con rapidità. Mi auguro che il Ponte sia amato. essere amati nella tragedia non è facile, ma credo che sarà amato perché è semplice e forte come Genova”. Lo ha detto l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, padre del nuovo viadotto di Genova all’inaugurazione dell’opera. “È un Ponte di luce, da qui chi viene dal Nord vede la luce che arriva dal mare. Penso al poeta Giorgio Caproni che definisce ... Leggi su ilfattoquotidiano

