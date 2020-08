Picchiato in spiaggia perché nero, il figlio di 8 anni del suo aggressore prova a difenderlo (Di lunedì 3 agosto 2020) Sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, un ragazzo senegalese di 25 anni, Mamady Dabakh Mankara, è stato insultato e Picchiato da due bagnanti che volevano allontanarlo ... Leggi su globalist

