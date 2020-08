Pandev: “Sono felice di giocare con il Genoa. Vorrei rivivere l’abbraccio della folla” (Di lunedì 3 agosto 2020) L’esperienza, la qualità, la tecnica e la saggezza di Goran Pandev sono stati fattori importanti per la salvezza del Genoa. Il calciatore macedone ha affidato ad Instagram il suo pensiero, all’indomani della permanenza in Serie A conquistata dal Grifone: “È stata una lunga, difficile stagione. Il calcio è passato in secondo piano, sembrava un miracolo poter finire il campionato. La vita riprende tra tante difficoltà. Sul campo siamo salvi ma non riesco a gioire. Sono felice di giocare al Genoa, sono felice se la salvezza ha portato un poco di sollievo nei cuori rossoblù. Anche il mio cuore è rossoblu, da tempo. E batte di speranza mentre la vita a fatica riprende. Avanti con fiducia! Il campionato si è ... Leggi su alfredopedulla

PietroSincich : @smxworld Io sono partito con Mertens Piatek Correa Gabbiadini Pinamonti Rebic. Ho finito con Ibra Mertens Gevinho… - smxworld : Sanabria-Pandev-Balotelli-Aye-Donnarumma-Di Carmine Sono arrivato terzo con questo attacco - sarahgarou : RT @StefanoTrotta1: Sono felice, ovviamente, ma non sono contento: di finire sempre così, delle allusioni, delle imprecazioni fino all'ulti… - Grifoni_BCN : RT @StefanoTrotta1: Sono felice, ovviamente, ma non sono contento: di finire sempre così, delle allusioni, delle imprecazioni fino all'ulti… - GiuseppeSeci : RT @StefanoTrotta1: Sono felice, ovviamente, ma non sono contento: di finire sempre così, delle allusioni, delle imprecazioni fino all'ulti… -