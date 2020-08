Meghan Markle e il primo regalo a Kate Middleton («per rompere il ghiaccio») (Di lunedì 3 agosto 2020) Un elegante regalo, «per rompere il ghiaccio». Stando alle ultime anticipazioni di «Finding Freedom», la biografia dei Sussex in uscita nei prossimi giorni, Meghan Markle non si sarebbe presentata a mani vuote al primo incontro con la futura cognata Kate Middleton. Un pensiero che da una parte «ringraziava» per l’accoglienza ricevuta all’ingresso nella royal family, dall’altra celebrava il compleanno della duchessa di Cambridge. Leggi su vanityfair

